La Sardegna brucia ancora: segnalati altri undici roghi

CAGLIARI – Non si placa l’emergenza incendi in Sardegna. Sono 11 i roghi segnalati oggi su tutto il territorio regionale, uno è ancora in corso nelle campagne di Tertenia, in Ogliastra, dove le operazioni di spegnimento sono rese molto difficoltose dal forte vento e dall’assenza di viabilità. Qui stanno intervenendo, oltre ai mezzi aerei e agli agenti del corpo forestale, diverse squadre della macchina regionale antincendi.Il forte vento di maestrale e l’assenza di viabilità rende le operazioni molto difficili.

Grosso rogo anche a Cabras, in provincia di Oristano, dove le fiamme hanno percorso una superficie di circa due ettari di pascoli nudi e terreni incolti. Le operazioni di spegnimento dell’elicottero intervento si sono concluse alle 16.20. Mezzi aerei in azione anche a Tempio Pausania, dove l’incendio ha percorso una superficie di alcuni ettari. Le operazioni di spegnimento, anche qui rese particolarmente difficili dal forte vento si sono concluse alle 17.45.

