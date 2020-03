La Sardegna sposa il modello coreano per battere il coronavirus. Controlli a tappeto sulle persone che sono rientrate nell’isola negli ultimi giorni, isolamento in apposite strutture e, soprattutto, tracciamento continuo per monitorare ogni minimo spostamento delle persone a rischio.

“Stiamo sviluppando un’app per avere in Sardegna un sistema di controllo e monitoraggio simile a quello della Corea del Sud”, ha annunciato il presidente della Regione Christian Solinas in un inedito punto stampa in videoconferenza.

“L’App servirà a tracciare tutti quelli che sono positivi asintomatici e tutti coloro che devono affrontare 14 giorni di quarantena”, ha spiegato riferendosi alle circa 13.000 persone giunte in Sardegna negli ultimi giorni.

L’articolo La Sardegna contro il coronavirus pensa al modello Seul proviene da Notiziedi.

