La Sardegna diventa arancione. Solinas protesta: “Calcolo sbagliato”

AGI – “Assistiamo a un paradosso. Mentre inauguriamo nuovi posti letto in terapia intensiva, ben trenta, e altri quattordici sono già pronti a Cagliari, nella struttura Covid del Binaghi, il Ministero decide il passaggio della Sardegna in zona arancione per il superamento della percentuale dei ricoveri. Riteniamo che questo calcolo sia sbagliato e abbiamo manifestato allo stesso Ministro tutte le nostre perplessità e la contrarietà assoluta a una decisione di questo tipo”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas.

Nuovo reparto di terapia intensiva

Solinas ha inaugurato a Sassari il nuovo reparto di Terapia intensiva Covid a Sassari con trenta posti che sarà subito operativo.

