AGI – “Da domani ci sarà un cambio di passo. La Sardegna è pronta ad accogliere migliaia di turisti per questa stagione, ma anche per il resto dell’anno. Penso alle coste e all’entroterra. Quest’isola di può vivere tutto l’anno”. Ricalcando le parole e gli inviti del presidente della Regione, Christian Solinas, il coordinatore della Lega Eugenio Zoffili, lancia un messaggio oggi a Cagliari a margine del flash mod del centrodestra, a proposito della riapertura della mobilità tra regioni prevista da domani. E conferma che la Regione sta lavorando a un piano B alternativo alla proposta dell’attestazione di negatività (dopo un test sierologico per il Covid-19) da chiedere a chi arriva in Sardegna.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Sardegna ha pronto un piano B per accogliere i turisti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento