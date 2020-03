La Sardegna si blinda per proteggersi dal contagio

La Sardegna, che vuole ancora essere ricordata come la terra della longevità, si chiude a guscio per proteggersi dal contagio del Covid-19. Il coronavirus non ha mietuto vittime per ora, ma i contagi sono balzati a 45 in pochi giorni, mentre l’isola veniva presa d’assalto da connazionali in fuga dalle regioni più colpite del Nord Italia.

Finora si sono autodenunciati alle autorità in 13.300, inclusi residenti rientrati da viaggi per lavoro o per cure fuori dall’isola o da vacanze. Per loro è obbligatorio l’isolamento domiciliare, ma sindaci e comunità locali temono coloro che non lo rispetteranno,

