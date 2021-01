La scelta dei candidati alla finale tra gli uomini al Grande Fratello Vip 2021 ieri sera 25 gennaio | Video Mediaset

Le ragazze, tranne la prima finalista sono schierate tutte nel super led e dovranno scegliere una compagna d’avventura con cui fare coppia per scegliere il primo finalista uomo. Le coppie che si sono formate sono:

Stefania e Maria Teresa,

Rosalinda e Giulia,

Carlotta e Samantha.

In un secondo momento entrano i 4 ragazzi Andrea Zenga, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Le coppia dovranno scegliere chi non merita la finale dei 4 ragazzi. Ecco come si sono espresse le gieffine:

Samantha e Carlotta decidono che a non meritare la finale è Andrea Zenga,

Rosalinda e Giulia non riescono a scegliere per cui decide Dayane, (prima Finalista) chi deve scegliere chi non merita la finale, nomina Giulia che sceglie Tommaso.

Stefania e Maria Teresa decidono che non merita la finale Pierpaolo.

Quindi Andrea Zelletta è il primo candidato a concorrere per la finale.

A scegliere il secondo concorrente candidato alla finale sono i ragazzi più la prima finalista Dayane Mello. Ecco come si sono espressi i ragazzi e la prima finalista:

Zenga sceglie Pierpaolo

Pierpaolo sceglie Andrea Zenga

Tommaso sceglie Pierpaolo

Andrea Zelletta sceglie Pierpaolo

Infine Dayane sceglie con un colpo di scena Tommaso.

Quindi i candidati alla finale per il televoto della settimana sono Pierpaolo Pretelli, che riceve tre voti, e Andrea Zelletta. Ecco Il Video Mediaset.

