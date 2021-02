La scelta di Sophie Codegoni a Uomini e Donne è Matteo: “la mia testa e il mio cuore fanno un solo nome: il tuo” | Video Witty Tv

Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne: la tronista ha deciso di uscire dal programma con Matteo.

Vedendo le due giornate c’è stata un pò di differenza. Con te ho pianto tanto, ho pensato tanto e…il nostro percorso è iniziato in maniera molto particolare. Ho pensato di eliminarti, poi siamo usciti la prima volta insieme e qualcosa in me mi spingeva a dirmi ‘non te lo devi far scappare’. Quando avevo più sicurezze è scoppiato il casino del tuo ‘no’…ma piano piano tu mi hai insegnato di più. Siamo il giorno e la notte, mi hai tolto quello scudo di ghiaccio, ho deciso di aprire il mio cuore ed oggi la mia testa e il mio cuore fanno un solo nome: quel nome è il tuo”.

Il corteggiatore scoppia a piangere, visibilmente emozionato, chiedo solo di poterla abbracciare.

Ecco il video Witty Tv .

