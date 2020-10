La scommessa del Boss, “con Biden finirà l’incubo”

AGI – “Trump non vincerà”. Ne è certo Bruce Springsteen, che nell’intervista a Repubblica in cui parla del suo nuovo album (“A letter to you”, in uscita il 23 ottobre) attacca:” Il paese come luce brillante della democrazia è stato devastato da questa Amministrazione. Abbiamo abbandonato gli amici, fatto amicizia con i dittatori e negato la scienza climatica”. Quindi, pronostica il Boss, “prima di tutto Donald Trump perderà, l’avete sentito per primi qui” mentre “Joe Biden vincerà e il lungo incubo nazionale sarà… non so se sarà davvero finito, ma lui sarà andato. Sono sicuro che non verrà eletto per un secondo mandato”.

