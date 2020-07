AGI – Lucia Azzolina è determinata: il futuro della scuola nel post-Covid è l’aula con i mono-banchi e i docenti non laureati. La gara per l’acquisto dei nuovi arredi scolastici partirà a breve e nel mettere dietro le cattedre studenti che nn hanno ancora completato la formazione universitaria non le sembra così scandaloso.

Come funzioneranno i mono-banchi?

Dei mono banchi si sta occupando il commissario Domenico Arcuri, ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, al termine della visita a un istituto milanese. “Al momento sono quelli che ci garantiranno maggiore distanziamento – ha spiegato –

L’articolo La scuola con i mono banchi e di docenti senza laurea voluta da Azzolina proviene da Notiziedi.

