AGI – “Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese, che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso. E non sarebbero gli unici purtroppo”. E’ la denuncia su Facebook del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, postando la foto di studenti inginocchiati davanti alla propria sedia nell’aula di una scuola secondaria ligure, priva di banchi.

“I nostri bambini, le maestre e le famiglie non meritano questo trattamento, soprattutto dopo i sacrifici fatti in questi mesi in cui era anche un dovere morale lavorare per evitare tutto questo. Io – dice Toti –

L’articolo La scuola di Genova in cui i bambini scrivono in ginocchio perché non ci sono banchi proviene da Notiziedi.

