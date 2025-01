La sella che vibra salva i motociclisti dalla distrazione

Viber Alert, ideata da una startup italiana

Las Vegas (Nevada), 13 gen. (askanews) – Ogni anno nel mondo muoiono 1,3 milioni di persone a causa di incidenti stradali (dati Iss), che per la maggior parte avvengono a causa di una distrazione di meno di 3 secondi. Viber alert, una tecnologia ideata da una startup italiana (e presentata al Ces di Las Vegas organizzato da Cta), ha trovato una possibile soluzione. Vincenzo Maresca, Ceo e fondatore: “Nella fattispecie una delle principali distrazioni mentre sei alla guida di una moto è il continuo controllo del quadro strumenti in cerca di aggiornamenti, anziché tenere gli occhi concentrati sulla strada. Come possiamo risolvere questo problema? Con un sistema brevettato in 12 paesi che è una sella con all’interno un sistema vibrante connesso direttamente con il quadro strumenti, quindi qualsiasi informazione verrà somministrata tramite vibrazione. Solo a quel punto il conducente guarderà il quadro strumenti per capire cosa succede, non si distrarrà guardandola costantemente e casualmente”.La tecnologia può anche essere collegata a un navigatore, che quindi segnalerà se girare a destra o a sinistra con la vibrazione della parte corrispondente del sellino, ed è brevettata anche per il settore automobilistico.