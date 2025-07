la-senna-torna-balneabile:-per-la-sindaca-hildago-“si-avvera-un-sogno”

Un progetto ecologista per prepararsi a estati roventi

Parigi, 5 lug. (askanews) – Dopo anni di progetti e uno sprint per le Olimpiadi 2024, Parigi finalmente si è ripresa il suo fiume: la Senna è ufficialmente balneabile, con tanto di stabilimenti, e i parigini si affollano per cercare refrigerio all’estate nelle acque ripulite. La scorsa estate erano stati gli atleti del nuoto in acque libere a usare la Senna fra non poche polemiche; a un anno di distanza si avvera il sogno della sindaca socialista Anne Hidalgo: “Cosa provo? Fierezza e felicità perché nuotare nella Senna era un sogno fin da ragazzina. La gente è felice, è bello, molto bello”.Progetto ecologista, ribadisce Hidalgo, avere un fiume dalle acque pulite è possibile e significa preparare Parigi al calore delle prossime estati ma è anche sport, piacere e turismo, spiega accanto alla ministra dello Sport, Marie Bersacq: “Anche abbellire la città perché si fa il bagno in posti assolutamente iconici penso sia il sogno di tutti è un grande momento”.Gli stabilimenti sono aperti non solo in centro città ma in tutta la regione Ile de France lungo il corso della Senna; in tutto a termine dovrebbero essere una trentina. Il prefetto della regione Marc Guillaume assicura che la qualità dell’acqua è eccezionale, e che moltissimi lavori di purificazione sono stati intrapresi dalla scorsa estate: “Controlliamo due batteri, l’e.coli e l’enterococco, il primo è dieci volte sotto la soglia consentita, l’altro oltre 25 volte inferiore.”Si nuota in ogni caso in sicurezza, con salvagenti gialli, sotto l’occhio attento dei bagnini e dei gommoni della prefettura.