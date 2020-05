La sentenza del Tar non ferma Jole Santelli

Poche ore dopo la decisione del Tar, che ha ‘bocciato’ l’ordinanza del presidente della Regione, che nei giorni scorsi aveva dato il via libera al servizio ai tavoli all’aperto per bar, ristoranti, pasticcerie e agriturismo, la governatrice Jole Santelli ha ripreso in mano il progetto “Riparti Calabria” e, con una nuova ordinanza, ha aggiunto un altro tassello al difficile percorso verso un ritorno alla normalità.

Da domenica 10 maggio, quindi, in Calabria si possono raggiungere le seconde case, assieme a un solo componente del nucleo familiare, per lavori di manutenzione e con l’obbligo di rientro nella stessa serata nel proprio domicilio;

