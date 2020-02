La Serie A è il campionato più “cattivo” tre le 5 principali leghe europee: i dati

La Serie A è il campionato più “cattivo” tra le cinque principali leghe europee. A riportare questo dato è il CIES Football Observatory con un report che ha preso in analisi il numero di cartellini estratti nei principali campionato in giro per il mondo. Tra i cinque principali campionati europei, la Premier League è quello in cui di media vengono estratti meno cartellini ossia 3.7 a partita. In seconda posizione la Ligue 1 con una media di 3.9 cartellini per gara seguita al terzo posto dalla…

