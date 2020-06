La Serie A e la Serie B si stringono intorno al tecnico Gattuso: i messaggi

Grave lutto per il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso. L’allenatore ha, infatti, perso sua sorella Francesca di 37 anni dopo una lotta contro una malattia incurabile. Una lotta sempre più complicata tanto da costringerla al ricovero nel mese di febbraio. La situazione di emergenza non ha permesso al tecnico di starle vicino negli ultimi mesi della sua vita. Stamattina la notizia ed il messaggio del Napoli per il proprio allenatore. Poi sono arrivati i messaggi di alcuni club di Serie A e di Serie B che si sono stretti intorno al tecnico Gattuso.

Serie A e B, il cordoglio dei club per Gattuso

Messaggi arrivati sui social da parte di alcuni e diversi club di Serie A e di Serie B che si sono schierati al suo fianco, a suo supporto in un momento così difficile.

Empoli

In campo eri abituato a non mollare e non lo farai nemmeno adesso in questo difficile momento.

Forza mister Rino #Gattuso, tutti noi siamo con te e ti siamo vicini 🙏 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) June 2, 2020

Milan

Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca. pic.twitter.com/h6CEFrzAUz — AC Milan (@acmilan) June 2, 2020

Inter

Il Club e i tifosi nerazzurri abbracciano con grande affetto Gennaro Gattuso nel giorno della scomparsa della sorella Francesca#FCIM — Inter (@Inter) June 2, 2020

Fiorentina

Il Presidente Rocco Commisso e tutta la Fiorentina si stringe attorno alla famiglia di Rino Gattuso ed esprime le sue più sincere condoglianze in questo momento di profondo e sconvolgente dolore per la scomparsa della sorella Francesca. — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 2, 2020

Genoa

Siamo vicini a mister Gennaro Gattuso per la scomparsa della sorella Francesca. — Genoa CFC (@GenoaCFC) June 2, 2020

Parma

Tutto il Parma Calcio 1913 si stringe nel dolore a Gennaro #Gattuso per la scomparsa della sorella Francesca, porgendo a lui e alla sua famiglia le più sentite condoglianze 🙏🏻 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 2, 2020

