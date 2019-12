La Serie A omaggia Allan con una dedica speciale: “Father and son” | FOTO

Napoli – Allan non è tipicamente il calciatore da cui un allenatore si aspetta dei gol. Il brasiliano è il calciatore che impedisce di subirne, un’autentica diga del centrocampo. Insuperabile, che ha espresso il meglio delle proprie qualità in Champions League: gli attaccanti di Liverpool e PSG non hanno avuto respiro quando a marcarli è stato il 5 azzurro. Un gol però lo ha segnato, ed è stato importantissimo. Si tratta della rete del momentaneo pareggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo, da lì il Napoli di Gennaro Gattuso ha cambiato marcia. Minuto 57: Zielinski fa partire un lancio in verticale, perfetto il velo di Milik, Allan si gira al limite dell’area di rigore e col destro batte Pegolo. Un gol da attaccante autentico, che a molti ha ricordato i ‘gol alla Pandev’. Fisicità e tecnica.

L’esultanza di Allan e la dedica della Serie A

Allan ha raccolto subito il pallone per portarlo a centrocampo e ripartire alla ricerca del definitivo vantaggio che avrebbe portato i tre punti al Napoli. Prende il pallone e lo mette sotto la maglia, dedicando il gol alla moglie in dolce attesa Thais e al prossimo arrivato. Questo sarà, infatti, il terzo figlio della coppia, che si chiamerà Matteo. Emozionante la dedica della Lega Serie A su Instagram: “Father and son”. Un bacio al pallone come il bacio al pancione della sua amata: un gesto da padre che attende soltanto l’arrivo del suo figlioletto.

