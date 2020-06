La Serie A riparte: il calendario completo fino alle 35ª giornata, gli orari e dove seguire i match in diretta TV

La Serie A riparte con i recuperi della 25esima giornata. Come ufficializzato dalla Lega Serie A attraverso un comunicato, il match tra Inter e Samp si giocherà domenica 21 giugno, con fischio d’inizio a San Siro previsto per le 21.45. La partita verrà trasmessa su Sky. Gli altri recuperi si disputeranno invece sabato 20 giugno (Torino-Parma alle 19.30, Hellas Verona-Cagliari alle 21.45) mentre domenica 21, oltre a Inter e Samp, scenderanno in campo anche Atalanta e Sassuolo (ore 19.30)…. continua a leggere sul sito di riferimento