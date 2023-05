La serie A si congratula con il Napoli, Juve sarcastica

I tweet delle società di serie A

Roma, 4 mag. (askanews) – L’Inter è stata fra le prime società di Serie A a complimentarsi col Napoli per la vittoria dello Scudetto. Questo il tweet dei nerazzurri: “Il Presidente Steven Zhang e tutto il Club si congratulano con il Napoli e con Luciano Spalletti per la conquista dello Scudetto”. “Congratulazioni Napoli, Campioni d’Italia 2022/23”. Anche la Fiorentina si è voluta complimentare col Napoli per la vittoria dello Scudetto ottenuta questa sera a Udine. Questo il tweet del club gigliato.

“Complimenti al Napoli per la meritata vittoria dello Scudetto”. Il Torino si è complimentato così col Napoli per la vittoria dello Scudetto ottenuta aritmeticamente a Udine pochi minuti fa. Di seguito il tweet dei granata. L’Empoli ha celebrato così il titolo di campione d’Italia ottenuto dal Napoli del suo ex allenatore Luciano Spalletti. Di seguito il tweet del club toscano. “Voluto, meritato, conquistato, complimenti Luciano!”. “Congratulazioni al Napoli per la vittoria dello Scudetto: un grande traguardo e un titolo meritato”. Il Milan, che ha eliminato il Napoli dalla Champions League, si è complimentato così con gli azzurri per la vittoria del titolo di campione d’Italia.

Anche la Juventus si congratula con il Napoli per la vittoria del suo terzo Scudetto, ma lo fa con una punta di sarcasmo: “Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!”, è il tweet del club bianconero, che neanche durante la lunga “tirannia” dei 9 Scudetti consecutivi ha ricevuto i complimenti dei suoi avversari.

