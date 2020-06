La Serie A torna in campo. Dagli stadi vuoti ai cinque cambi: come è cambiato il calcio italiano dopo la pandemia?

L’attesa è finita: la Serie A è pronta a ripartire. Oggi alle 19.30 la sfida tra Torino e Parma rialzerà il sipario sul campionato italiano dopo i lunghi mesi di pausa forzata a causa della pandemia Covid-19 che ha bloccato il mondo. Italy Eases Some Lockdown Restrictions As Coronavirus Infection Rate Falls Come è cambiato il calcio italiano dopo il Coronavirus? La prima differenza che balza all’occhio, ovviamente, riguarda il calore dello stadio: per ora niente tifosi, si giocherà a porte… continua a leggere sul sito di riferimento