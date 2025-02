La settimana serrata di Rutte, guardando al Summit Nato dell’Aia

Contributo alleati Europa&Canada “+20% rispetto al 2023″

Milano, 12 feb. (askanews) – Oggi la Nato ospita la riunione dell’Ukraine Defense Contact Group presso la sede della NATO. All’inizio della due giorni a Bruxelles che si conclude domani con la ministeriale difesa della Nato, il Segretario generale dell’Alleanza Mark Rutte ha evidenziato i progressi in corso nella spesa per la difesa, accogliendo con favore la partecipazione del nuovo Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, per il suo primo incontro presso la NATO.

Rutte – in una settimana serrata che lo vedrà il 14 e 15 febbraio 2025 alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco (MSC), insieme con la vice segretario generale, Radmila Shekerinska, partecipe anche al dibattito di sabato su “NATO, Stati Uniti e sicurezza transatlantica” e impegnato in incontri bilaterali con altri leader mondiali e membri del Congresso degli Stati Uniti – ha annunciato che “nel 2024, gli alleati della NATO in Europa e Canada hanno investito 485 miliardi di dollari nella difesa, un aumento di quasi il 20% rispetto al 2023” e che si aspetta che gli alleati spendano ancora di più nel 2025. “Dal Defence Investment Pledge del 2014, gli alleati europei e il Canada hanno aggiunto più di 700 miliardi di dollari in più per la difesa”, ha osservato, notando i progressi sostanziali e sottolineando la necessità di ulteriori investimenti per garantire un’equa condivisione degli oneri.

I ministri della Difesa Nato si incontreranno domani – compreso l’italiano Guido Crosetto – a Bruxelles anche per iniziare i preparativi per il NATO Summit all’Aia a giugno. I ministri affronteranno anche la questione della spesa per la difesa, la capacità industriale della Difesa e il sostegno all’Ucraina, come ha sottolineato anche la portavoce della Nato Alison Hart in un tweet. I ministri si concentreranno sul rafforzamento della capacità industriale della difesa, anche attraverso un Defence Production Action Plan aggiornato. “Dobbiamo andare oltre e più velocemente”, ha affermato Rutte, sottolineando l’urgenza di aumentare le capacità produttive in tutta l’Alleanza.

Inoltre, l’incontro affronterà le azioni destabilizzanti della Russia contro gli alleati della NATO, tra cui sabotaggi, tentativi di assassinio e attacchi alle infrastrutture critiche. Rutte ha menzionato la risposta della NATO attraverso l’attività “Baltic Sentry” nel Mar Baltico e con una maggiore vigilanza su tutta la linea.

Il sostegno della NATO all’Ucraina sarà un punto chiave dell’agenda. Nella riunione del Consiglio NATO-Ucraina di domani con il Ministro della Difesa Rustem Umerov e l’Alto Rappresentante dell’UE Kaja Kallas, si affronterà la situazione sul campo e le urgenti necessità dell’Ucraina.

Rutte ha elogiato i recenti aiuti sostanziali da Svezia, Finlandia e Canada, tra gli altri, e ha sottolineato il ruolo del nuovo comando NATO a Wiesbaden nel coordinamento dell’assistenza. “Gli alleati non hanno solo rispettato i loro impegni. Li hanno ampiamente superati”, ha affermato, riferendosi agli oltre 50 miliardi di euro forniti nel 2024, di cui più della metà provenienti dagli alleati europei e dal Canada. Ha sottolineato l’importanza di questo sostegno nel rafforzare la posizione dell’Ucraina sia sul campo di battaglia che nei negoziati per una pace duratura.

All’inizio di questa settimana Rutte ha ha inoltre dato “il benvenuto al premier canadese Justin Trudeau a Bruxelles. Abbiamo discusso dell’urgente necessità di aumentare la spesa per la difesa e di dare impulso alla produzione industriale. Abbiamo anche parlato del supporto cruciale che gli alleati Nato, tra i quali il Canada, forniscono all’Ucraina”, ha dichiarato il segretario generale sui social.