La sfida a sei per conquistare la Regione Puglia

I big del centrosinistra pugliese scendono in campo come candidati a sostegno di Michele Emiliano, in corso per la riconferma come presidente della Regione Puglia. Mentre si avvicina la data di presentazione delle liste (22 agosto) partiti e movimenti lavorano freneticamente, per cercare di garantire il massimo sostegno ai sei candidati.

Oltre a Emiliano sono in campo l’europarlamentare (ex presidente della Regione) Raffaele Fitto per il centrodestra; la capogruppo regionale Antonella Laricchia per il Movimento Cinque Stelle; il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto, supportato da Italia Viva, Azione e +Europa; Pierfranco Bruni per il Movimento sociale; Nicola Cesaria per Pci,

