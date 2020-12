Sostenibilità, smaltimento dei rifiuti, economia circolare. Queste sono sfide che la contemporaneità ha posto a molte aziende e startup in tutto il mondo. La rivoluzione green è uno degli obiettivi da perseguire nei prossimi anni, da grandi e piccole aziende. La Maker Faire Rome, vetrina internazionale di grande rilievo per maker, innovatori e inventori, riflette questa ricerca e propone molte tecnologie. Come Reset, startup laziale cleentech che opera nel settore dell’energia da fonti rinnovabili, entrata di recente a far parte di Joule, la scuola per le imprese di Eni.

Reset progetta e costruisce impianti di gassificazione e produzione di energia alimentati da biomasse organiche di scarto.

L’articolo La sfida di Reset tra smaltimento dei rifiuti e cogenerazione da fonti rinnovabili proviene da Notiziedi.

