La sfidante di Lukashenko chiede aiuto all’Europa nel dialogo con Minsk   

AGI – Mentre sempre più fabbriche sono in sciopero per chiedere che Aleksandr Lukashenko lasci il potere, Svetlana Tikhanovskaya, che lo ha sfidato alle presidenziali bielorusse, ha avviato l’istituzione di un Consiglio di Coordinamento che gestisca il passaggio dei poteri. Lukashenko, in carica dal 1994, è stato dichiarato vincitore ma i sostenitori dell’opposizione ritengono il voto truccato e sono scesi a migliaia in piazza per protestare.

“Alla luce degli avvenimenti che si stanno sviluppando nel Paese e alla necessità di adottare misure urgenti per ripristinare la legalità in Bielorussia, io, Svetlana Tikhanovskaya, sto avviando la costituzione di un Consiglio di Coordinamento per assicurare la transizione del potere”,

