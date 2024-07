la-“si-puo-fare-band”-in-tour-all’isola-d’elba

Un gruppo di ragazzi con disabilità ed educatori

Milano, 14 lug. (askanews) – La “Si può fare band”, composta da persone con disabilità, musicisti ed educatori, presenta il suo primo tour di concerti nelle piazze, partendo dall’Isola d’Elba. Tre le date in agosto: Porto Azzurro, Marciana Marina e Capoliveri.

La band, ha saputo arrivare dritta al cuore della gente nelle numerose esibizioni di questi anni e dopo il tour estivo elbano suonerà sul palco del ‘G7 Inclusione e Disabilità’, nel mese di ottobre a Assisi, evento ideato dalla Ministra per le Disabilità Italiana, Alessandra Locatelli.

Innamorati dell’Isola d’Elba, i ragazzi della band trascorrono le vacanze estive da diversi anni nella struttura ‘Sassi Turchini’, lasciando le campagne del bresciano. Dall’incontro e la condivisione di ideali basati sull’inclusione tra Sassi Turchini (struttura per vacanze-studio accessibili con sede a Porto Azzurro, gestita dall’Associazione Gruppo Elba) e l’Associazione Si Può Fare, nasce l’idea del Progetto “Elba Tour 2024”.

Nei due anni passati la Band ha soggiornato nella struttura elbana e insieme hanno sperimentato come l’esperienza diretta di incontro e scambio crei un plus per entrambe le realtà, facendo così sorgere la voglia di coinvolgere il territorio elbano. La Si Può Fare Band, nell’estate 2022 e 2023 ha suonato nella piazza di Porto Azzurro con grande successo e questo ha portato alla voglia di realizzare un vero e proprio TOUR! Infatti è sull’Elba, in tre comuni dell’isola Toscana, che i ragazzi di questa band straordinariamente unica, si esibiranno portando un prodotto valido dal punto di vista musicale, con l’aggiunta di un grande valore sociale.

Le date dei concerti serali che si svolgeranno con il contributo e la sensibilità delle tre amministrazioni elbane sono:

4 Agosto, Piazza G. Matteotti – Porto Azzurro 6 Agosto, Piazza Vittorio Emanuele – Marciana Marina 11 Agosto, Piazza G.Matteotti – Capoliveri

Il repertorio della Band consiste nella rivisitazione dei grandi classici della musica internazionale ed italiana, rielaborati ad hoc e resi capaci di narrare i temi dell’ inclusione, solidarietà, disabilità e potenzialità. I brani sono stati scelti insieme ai ragazzi rendendoli protagonisti nella costruzione del repertorio che eseguono con passione ed appartenenza.

La Si Può Fare band è il prodotto diretto dell’omonimo laboratorio musicale “Si Può Fare “, metodo ideato dall’insegnante e musicista Davide Zubani, che consiste in un’ attività educativa guidata, rivolta principalmente a persone con disabilità.