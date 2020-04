Il 23 aprile è un giorno speciale per la Società Italiana degli Autori ed Editori, che nasceva proprio in quella data nel 1882. Questa importante ricorrenza coincide anche con la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore da quando l’Unesco ha deciso di celebrare proprio il 23 aprile il ruolo del libro come potente strumento di diffusione e di conservazione della cultura e di sottolineare l’importanza della protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright, nonché il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità.

“Nel nostro Paese, dunque – spiega la SIAE in una nota -,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Siae compie 138 anni nella Giornata mondiale del libro proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento