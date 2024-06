La sicurezza delle reti e i giovani, panel alla Università Link

Con la partecipazione attiva di Ita Airways

Roma, 19 giu. (askanews) – “La sicurezza delle reti e i giovani” è stato il titolo del panel tenutosi nel corso della terza edizione del Festival nazionale delle Università, in corso all’Università degli Studi Link di Roma. Intensificare gli sforzi per l’innovazione tecnologica, focalizzandosi su intelligenza artificiale generativa e soluzioni avanzate per ottimizzare processi e migliorare l’esperienza cliente. Questo è uno dei punti focali su cui si è concentrata l’azienda per il trasporto aereo Ita Airways, partner di questa edizione.La terza edizione del Festival nazionale delle università è realizzata con il patrocinio del Comune di Roma, della Regione Lazio, dell’Agenzia italiana per la Gioventù e del Consiglio nazionale dei Giovani, con la partecipazione di Ita Airways e Bper Banca.