la-sinfonia-dei-giocattoli”-e-“luna-e-zenzero”-al-teatro-dei-piccoli-di-napoli

Colori e figure “in movimento” nei due spettacoli in programma da venerdì 27 a domenica 29 marzo nella Mostra d’Oltremare

Napoli. Colori e figure “in movimento” nei prossimi spettacoli per bambini e famiglie in programma da venerdì 27 a domenica 29 marzo al Teatro dei Piccoli. Con “La sinfonia dei giocattoli” e “Luna e Zenzero” prosegue la stagione di teatro e musica ideata e organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Si comincia con la compagnia Teatro dei Colori di Avezzano che presenta, venerdì 27 marzo alle ore 10 e sabato 28 alle ore 11, lo spettacolo “La Sinfonia dei Giocattoli”. Ideato e diretto da Valentina Ciaccia, l’allestimento si muove tra il mimo e il suggestivo “teatro su nero”, partendo dalle note della celebre “Kindersinfonie” ottocentesca rivisitata dalla compositrice Greta Cipriani.

La messa in scena si configura come un raffinato omaggio all’arte della pittrice ucraina Sonia Terk, trasformando i suoi cerchi e le sue forme geometriche in personaggi vivi e guizzanti.

In questo baule scenico dei giochi, gli animatori e mimi Valentina Franciosi e Andrea Tufo (insieme alle giovani allieve Raffella Alfidi ed Elsa Gaelle Pochini) costruiscono un percorso visivo dove le avanguardie del Novecento dialogano tra loro: la ballerina di Man Ray danza sulle geometrie di Vasarely, mentre le creazioni di Albers, Miró e Mondrian si fondono in un racconto giocoso e surreale curato nelle luci e nei suoni da Boris Granieri e arricchito dai gesti vocali di Daniela Calò.

Domenica 29 marzo alle ore 11 il Teatro dei Piccoli accoglie la compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata di Ancona con “Luna e Zenzero”, una fiaba moderna diretta da Nadia Milani e scritta insieme a Simone Guerro.

Al centro della narrazione ci sono due coniglietti, amici inseparabili ma di indole opposta: Luna è intrepida e curiosa, mentre Zenzero è paralizzato dalla paura di ciò che accade fuori dalla tana. Quando Luna decide di partire da sola per una nuova avventura, Zenzero dovrà trovare il coraggio di abbandonare le proprie sicurezze e affrontare un lungo viaggio intorno al mondo per ritrovarla.

Interpretato da Carmela De Marte ed Enrico Desimoni, lo spettacolo utilizza il linguaggio del teatro di figura con marionette e ombre realizzate da Alessia Dinoi e Gabriele Genova, offrendo ai bambini una riflessione profonda sul potere dell’amicizia come motore per superare i propri limiti.

Biglietto unico: euro 9. Card a 5/10 ingressi a prezzo agevolato con preacquisto. Ingresso al Teatro da Viale Usodimare (pedonale) o da Via Terracina (consigliato nei festivi, Quick Parking convenzionato). Prenotazioni allo 08118903126 e 3270795871 (entrambi anche whatsapp) o per email a info@teatrodeipiccoli.it. Info: FB/ teatrodeipiccolinapoli o www.teatrodeipiccoli.it