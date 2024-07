la-sipps-ricorda-vito-leonardo-miniello,-il-pediatra-aveva-71-anni

ROMA – “Con profonda tristezza annunciamo la scomparsa del professor Vito Leonardo Miniello, una persona cara alla quale ho voluto un gran bene e che lascia un vuoto incolmabile nei cuori di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Vito è stato un grande esperto di nutrizione e allergologia, è stato un pilastro della Sipps, ha dedicato la sua vita alla cura e al benessere dei nostri bambini. Con una dedizione straordinaria e un cuore immenso ha accompagnato generazioni di famiglie, offrendo loro non solo competenza medica, ma anche un grande conforto umano”. Lo scrive in una nota il presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, Giuseppe Di Mauro, ricordando con affetto il vicepresidente nazionale della Sipps, Vito Leonardo Miniello, docente di nutrizione pediatrica all’Università di Bari, scomparso all’età di 71 anni dopo una breve malattia.

“Ho avuto il privilegio di frequentare Vito per oltre 20 anni. Era un uomo che ha saputo trasformare il proprio lavoro in una missione di amore– prosegue- un esempio di dedizione che continuerà a vivere nel ricordo di tutti noi. Le sue parole di conforto, i suoi gesti di cura e la sua presenza rassicurante e al tempo stesso allegra e chiassosa saranno per sempre impressi nella memoria di coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e di lavorare al suo fianco”.

“Vito- ricorda poi Di Mauro- è stato un professionista esemplare e la Sipps deve a lui davvero molto: in questi ultimi 15 anni, infatti, ha messo la sua esperienza e la sua grande creatività al servizio della nostra Società scientifica, contribuendo in maniera concreta alla realizzazione delle nostre Consensus e delle nostre Guide Pratiche, che hanno avuto una vasta eco non solo in Italia ma anche all’estero. Sono stati suoi tanti titoli di congressi e documenti, disegnava personalmente anche le locandine: su tutti ricordo il geniale acronimo della Consensus HELP, ‘Human Early Life Prevention’. Ogni volta che c’era bisogno di un guizzo di intelligente ed efficace originalità ci rivolgevamo a lui”.

I MESSAGGI D’AFFETTO

Il cellulare del presidente Di Mauro non smette di ricevere messaggi. “Sono senza parole- si legge- ha sempre portato allegria, idee brillanti, entusiasmo contagioso e grande preparazione. Sono davvero molto dispiaciuta”.

“Purtroppo- scrive un’altra pediatra della Sipps- tutti sapevamo che stava per succedere. Anche io sapevo che non sarebbe passato molto tempo prima di perderlo. Ma questo non riduce il dolore della perdita. Gli avevo mandato un messaggio da Firenze dicendo che mi mancava molto la sua presenza e mi aveva risposto con un cuore esagerato. Vito riempiva tutte le situazioni in cui si trovava sia professionali che personali. Il suo essere ‘esagerato’ testimoniava forse proprio il suo attaccamento alla vita. Ci mancherà per tanto, tanto tempo, ma sono certa che lui voglia che lo ricordiamo attivo, allegro, mentre raccontava le sue solite barzellette, mentre suggeriva i titoli più azzeccati e intriganti. Se gli vogliamo ancora bene pensiamolo così e non sofferente in un letto mentre lotta per respirare. E lui lassù sta chiamando animale qualche santo con cui sta chiacchierando. Ciao Vito. Che la terra ti sia lieve”.

“Un amico sincero– le parole di un altro pediatra- bravissimo ma modesto, una persona rara. Un vero dolore”. “Un grande cuore- il messaggio di un collega di Miniello- un coraggio infinito ed una mente finissima che vedeva meglio e più lontano degli altri. Ci manca e ci mancherà. Fa male”.

E mentre c’è chi definisce Vito Leonardo Miniello “una persona dal cuore grande, un grande amico e pediatra”, un altro pediatra ricorda che “ha sempre portato allegria, idee brillanti, entusiasmo contagioso e grande preparazione”.

“Una cara persona, sensibile, dotato di una fine intelligenza e sempre disponibile”. E c’è anche chi prende in prestito i versi di Ugo Foscolo per celebrare, come in questa giornata, “la vita di una persona straordinaria, che ha lasciato un segno indelebile nelle vite di chi ha avuto la fortuna di incrociarla sulla propria strada: ‘Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta’. Ciao Vito”.

“Alla famiglia del dottor Miniello va il più sentito cordoglio da parte di tutta la Sipps. Ci uniamo al loro dolore con profonda partecipazione, nella consapevolezza che la sua eredità di amore e dedizione continuerà a vivere attraverso le innumerevoli vite che ha toccato. Caro Vito- conclude un commosso Giuseppe Di Mauro- la tua memoria sarà per sempre una luce guida per tutti noi. Grazie per tutto ciò che hai fatto, riposa in pace”.

(Foto dal profilo Facebook di Vito Leonardo Miniello)

L’articolo La Sipps ricorda Vito Leonardo Miniello, il pediatra aveva 71 anni proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it