La società avverte: “Sebastiano Luperto a casa per l’influenza”

Napoli, Sebastiano Luperto indisponibile

Il Napoli scenderà in campo alle 15.00 allo stadio San Paolo per sfidare il Perugia, il match sarà valido per gli ottavi di Coppa Italia. Sebastiano Luperto però non giocherà né tantomeno sarà in panchina in quanto il difensore ha l’influenza. La società ha avvertito sul proprio profilo Twitter delle condizioni del giocatore e del suo riposo a casa:

