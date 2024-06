La società di Fedez e la querela Jacobs, cosa rischia il campione

ROMA – Marcell Jacobs, fresco di medaglia d’oro nella 4×100 uomini agli Europei di atletica di Roma, rischia il processo per diffamazione a seguito della querela presentata dalla Doom, Dream of Ordinary Madness Entertainment srl, amministrata da Annamaria Berrinzaghi, mamma di Fedez.

COSA È SUCCESSO

Il velocista aveva affidato la sua immagine alla società. La Doom gli contesta un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, dopo la vittoria alle Olimpiadi nella 100 metri e nella 4×100. In quell’occasione, Jacobs non aveva usato parole lusinghiere e anzi aveva raccontato come l’azienda non avesse curato i suoi interessi nel migliore dei modi: “Non pensavo fosse difficile rappresentarmi. Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez- ha spiegato- mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto. Me li aspettavo pronti al risultato invece ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente. Per contrasto, quando mi sono trovato davanti a persone che promettevano soldi e numeri mi sono affidato. In qualche mese ho realizzato che mi raccontavano come non sono. C’era poca trasparenza”.

A seguito dell’intervista era arrivata la querela per diffamazione aggravata e la separazione con il campione che, poco dopo, avrebbe firmato con X-Hybrid, agenzia londinese con gestione italiana, dell’imprenditore Luca Oddo.

IL PROSSIMO PASSO DELLA VICENDA

In questi giorni, la Procura di Brescia ha depositato l’avviso di conclusione delle indagini, passo che potrebbe precedere la richiesta di rinvio a giudizio. Il processo potrebbe essere, quindi, dietro l’angolo per il velocista in partenza per le Olimpiadi di Parigi.

