La soddisfazione di Zingaretti: la linea politica del Pd è l’unica utile a vincere le elezioni

AGI – Nicola Zingaretti si dice soddisfatto, sia per l’esito delle regionali che per quello del referendum sul taglio dei parlamentari. “Sui risultati delle Regionali, per ora siamo molto soddisfatti per quello che sta emergendo sia dagli exit poll che dai primi sondaggi” dice detto il segretario nazionale del Pd in conferenza stampa “perché c’è una conferma di quelle che erano le nostre aspettative. Dai dati emerge che se i nostri alleati ci avessero dato retta di più, l’alleanza di governo avrebbe vinto in quasi tutte le regioni italiane”.

“Si conferma che la linea politica del Pd è l’unica utile a vincere le elezioni”

