Rilanciare lo spirito di Pratica di Mare portando aiuto “all’amico popolo italiano, indipendentemente dal contesto politico internazionale”, nel solco di una tradizione di supporto umanitario che affonda radici nel secolo scorso, ma anche ribadire la necessità, espressa dal presidente Vladimir Putin, di unire le forze tra i vari Paesi per combattere nuove sfide e minacce globali, come la pericolosa epidemia a cui stiamo assistendo”.

Così l’ambasciatore della Federazione russa in Italia, Sergey Razov, in un’intervista esclusiva all’AGI riassume il senso della massiccia operazione di aiuti, arrivata in Italia da Mosca per sostenere la battaglia contro il nuovo coronavirus con l’invio di macchinari e specialisti virologi militari a Bergamo,

L’articolo La solidarietà russa all’Italia è senza secondi fini. Parola di Mosca proviene da Notiziedi.

