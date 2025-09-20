la-soluzione-italiana-contro-il-dominio-dell’e-commerce:-pagamenti-rateali-nei-negozi-fisici

Una tecnologia made in Italy per colmare il gap tra online e offline nel settore retail

Oltre la metà delle famiglie italiane non riesce a far fronte a spese impreviste superiori ai 600 euro, mentre i negozi fisici continuano a perdere clienti che preferiscono acquistare online per la comodità dei pagamenti rateali.

È questo il drammatico scenario che emerge dai dati di mercato e che ha spinto una startup fintech italiana a sviluppare una soluzione tecnologica proprietaria per colmare il divario digitale nel retail tradizionale.

Oggi, l’azienda apre una fase di espansione sostenuta anche da una raccolta fondi mirata a consolidare la propria leadership tecnologica e accelerare l’adozione commerciale.

Il fenomeno è sotto gli occhi di tutti: i consumatori entrano nei negozi fisici, provano i prodotti, fotografano i cartellini e poi completano l’acquisto online dove possono dilazionare il pagamento.

“Abbiamo assistito a un cambio di paradigma radicale”, spiega Nicola Dosso, cofondatore di Pay-oh insieme a Massimo Laccisaglia (entrambi nella foto), membro del Consiglio di amministrazione con oltre vent’anni di esperienza nel settore finanziario e bancario, startup innovativa che ha sviluppato una piattaforma tecnologica per portare i pagamenti rateali nei punti vendita fisici.

“Non è più una questione di mancanza di liquidità, ma di abitudine al consumo. Anche per importi di 40-50 euro, i clienti preferiscono pagare a rate”.

I numeri del settore confermano questa tendenza: nel 2023, il transato dei pagamenti digitali in Italia ha raggiunto i 444 miliardi di euro, con una crescita del 12% rispetto all’anno precedente.

Il sistema ‘Buy Now, Pay Later’ ha registrato un volume di quasi 170 miliardi di euro, utilizzato dal 17% della popolazione italiana, con una crescita del 47% nel 2022. L’utilizzo di smartphone e smartwatch per i pagamenti è aumentato dell’88% nel 2023, per un totale di 29 miliardi di

euro. Ma questa rivoluzione digitale ha lasciato indietro il tessuto commerciale tradizionale. “Molti negozianti utilizzano ancora il taccuino per segnare i crediti ai clienti, una pratica non sostenibile che li espone a rischi enormi”, continua Dosso.

“Il problema non è solo tecnologico, ma culturale. I piccoli imprenditori non hanno la formazione finanziaria necessaria per gestire questi aspetti”.

La soluzione sviluppata da Pay-oh si basa su una tecnologia proprietaria che aggrega diversi provider di pagamento, offrendo opzioni che vanno dalle 3 rate fino ai 36 mesi per importi fino a 20.000 euro nel segmento B2B.

“Abbiamo creato un’interfaccia estremamente semplice: il negoziante preme un pulsante, si apre la web app, inserisce il prezzo e il cliente paga”, spiega Dosso. “Questa semplicità nasconde una piattaforma tecnologica complessa che nessun concorrente possiede”.

L’azienda ha già dispiegato 80 consulenti su tutto il territorio nazionale per supportare i commercianti nell’adozione della tecnologia. “Non facciamo solo vendita mordi e fuggi”, precisa Laccisaglia.

“Offriamo consulenza continuativa perché capiamo che tra avere il servizio e utilizzarlo efficacemente c’è una grande differenza. I nostri clienti che utilizzano correttamente il merchandising hanno tutti registrato un aumento di fatturato”.

Il fenomeno della desertificazione commerciale è particolarmente evidente nelle regioni del Sud, dove molti esercenti mantengono ancora pratiche tradizionali. “Al Nord il taccuino non si usa più, al Sud è ancora diffuso”, osserva Dosso.

“Spesso sono le nuove generazioni che subentrano nell’attività di famiglia a comprendere l’importanza della digitalizzazione”, precisa Laccisaglia. La startup, che ha ottenuto lo status di società innovativa, ha avviato un round di raccolta fondi da un milione di euro, destinato per metà allo sviluppo tecnologico e per metà alle attività di marketing.

L’iniziativa è aperta a investitori qualificati interessati a sostenere una crescita scalabile, già validata da test di mercato concreti. L’obiettivo è raggiungere 30.000 punti vendita convenzionati nei prossimi anni, una frazione significativa dei 4 milioni di partite IVA presenti in Italia.

“Il nostro non è solo un business, ma una missione sociale”, conclude Dosso. “Se i negozi fisici non si adeguano agli strumenti di pagamento disponibili online, sono destinati a chiudere.

Abbiamo costruito una piattaforma sostenibile, scalabile, e ora stiamo cercando partner che condividano questa visione e vogliano contribuire al consolidamento del commercio di prossimità”.