La sorella di Gattuso in terapia intensiva: operazione in codice rosso. I dettagli da Varese

Giorni particolari per Rino Gattuso. Al termine di Sampdoria-Napoli l’allenatore azzurro ha lasciato velocemente lo stadio per recarsi a Varese a causa di un problema familiare. Ai microfoni di SKY e in conferenza stampa, infatti, è intervenuto Gigi Riccio, suo vice in panchina.

L’emittente satellitare ha poi chiarito l’accaduto, vale a dire un malore per la sorella dell’allenatore del Napoli. Velocemente, appresa la notizia, Gattuso è volato a Busto Arsizio, poiché lì risiede parte della famiglia, avendo lui una pescheria a Gallarate.

Le condizioni della sorella di Gattuso

Il portale Varese News ha poi raccontato i dettagli dell’accaduto: “La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Busto Arsizio in codice rosso. Non appena informato dalla moglie di quanto stava accadendo ha lasciato la squadra negli spogliatoi, non si è presentato in sala stampa per il consueto incontro con i giornalisti ed è partito subito alla volta di Busto. La donna è stata operata nella notte ed è ricoverata in terapia intensiva”.

