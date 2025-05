la-sorella-di-giulia-tramontano-le-dedica-un-libro:-“mi-sono-messa-a-nudo-per-te”

BOLOGNA – Un libro in cui mettere tutti i pensieri che in questi due anni hanno accompagnato la sofferenza di Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa incinta a sette mesi dal suo compagno Alessandro Impagnatiello il 27 maggio 2023 a Senago, in provincia di Milano. Un dolore sordo, che la ragazza (di appena due anni più giovane di Giulia che non c’è più), non è mai riuscita a superare, come ha spesso scritto sui social e raccontato pubblicamente anche in interviste: “Non ho imparato ad accettare una vita senza di te”, ripete ancora una volta oggi. E così Chiara Tramontano, nel giorno in cui Giulia avrebbe compiuto gli anni (sarebbero stati 31), lancia il libro che ha scritto (in uscita il 13 maggio) e in cui, spiega, ha messo insieme tutte le riflessioni e il dolore che l’hanno accompagnata in questi ormai due anni dalla barbara uccisione della 29enne, accoltellata da Impagnatiello con il piccolo Thiago nella pancia. L’uomo, che aveva tentato di avvelenare Giulia da alcuni mesi somministrandole del veleno per topi per farla abortire, ha anche provato a bruciarne il cadavere senza riuscirci. Scrive oggi Chiara Tramontano per riassumere il senso di questo libro: “Ho passato due anni a cercare risposte, a immaginare altri finali, a ricostruire pezzi di te per non crollare. Poi ho scelto di raccontare tutto, mettendomi a nudo, e scrivendo un libro per te”.

Questo il messaggio per intero, che Chiara Tramontano ha pubblicato sul suo profilo Instagram: “Cara Giulia, oggi sarebbe stato il tuo compleanno. Vorrei poterti dire ‘buon compleanno’ con la leggerezza di chi ha imparato a lasciar andare, ma io non ci riesco. Non ho imparato ad accettare una vita senza di te, né ad accettare che ai tuoi compleanni non avrò più nulla da augurarti, se non che tu possa sentire, ovunque tu sia, quanto amore ancora ti circonda. In questa vita avrei voluto fare di più. Avrei voluto salvarti. Avrei voluto che il destino fosse meno crudele e non permettesse che mani violente ti strappassero da noi. Quel male ha distrutto la tua bellezza e ha lacerato per sempre i nostri cuori”.

Prosegue quindi Chiara: “Ho passato due anni a cercare risposte, a immaginare altri finali, a ricostruire pezzi di te per non crollare. Poi ho scelto di raccontare tutto, mettendomi a nudo, e scrivendo un libro per te. Parla della tua storia, della nostra, del dolore che vivono i familiari di una vittima di femminicidio.Parla della disperazione, ma anche della forza che abbiamo dovuto trovare per combattere, per chiedere giustizia, per non arrenderci. Parla della ricerca di te senza fine, e del tentativo di ricominciare a vivere. Non smetterò mai di cercarti. Il libro sarà in libreria e negli store online dal 13 maggio, ma si può già preordinare online al link in bio. E forse, se davvero così tanti cuori continueranno a leggere e condividere la tua storia, allora – in qualche modo – questa arriverà anche a te”.

