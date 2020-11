La sorpresa alla Contessa De Blanck, la figlia Giada e la sua storia al Grande Fratello Vip | Video Mediaset

La contessa Patrizia De Blanck ha un passato avventuroso, ricco di esperienze che l’hanno resa la donna che è oggi. Ha avuto moltissimi uomini ma la contessa non ne fa un problema. Tanti ricordi per la Contessa, ma poi arriva una bella sorpresa.

Alfonso Signorini invita la Contessa fuori la Porta Rossa per un incontro speciale in passerella. Ad aspettarla c’è la figlia Giada che con le lacrime agli occhi confessa alla mamma che è una mamma speciale e che lei è fiera di lei, che le vuole tanto tanto bene. La contessa si emoziona, anche sulle parole della figlia che dice: “Abbiate cura e amore per le persone anziane, finchè ci sono”. Ecco Il Video Mediaset.

