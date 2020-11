La sorte di Biden e Trump dipende dal voto in Michigan e Nevada

AGI – Con la vittoria in Wisconsin, Joe Biden passa a 248 voti nel collegio elettorale, contro i 214 di Donald Trump. Per raggiungere la soglia dei 270 voti necessari per la Casa Bianca, al candidato democratico basterebbe quindi vincere in Michigan e in Nevada, Stati che assegnano rispettivamente 16 e 6 seggi elettorali, ovvero esattamente i 22 che gli mancano.

Nello Stato dei Grandi Laghi il conteggio è al 96% e Biden è in vantaggio con il 49,5% contro il 48,9% del presidente uscente. In Nevada lo scrutinio è invece ancora al 67%, con Biden al 49,2% e Trump al 48,6%.

