La sospensione dell’Rc Auto conviene?

Il Senato, nell’ambito della conversione del decreto numero 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto “Cura Italia”, ha approvato un emendamento che introduce per tutti gli automobilisti italiani la possibilità di sospendere fino al 31 luglio l’RC auto o moto in corso di validità, allungando così la durata della stessa per un periodo pari ai giorni di interruzione. Una novità che, se venisse confermata nell’attuale formula, secondo le simulazioni di Facile.it potrebbe tradursi, per un automobilista “medio”, in un potenziale risparmio variabile tra i 40 e i 150 euro, ma con molti rischi da valutare attentamente.

Per prima cosa l’emendamento specifica che “il veicolo per cui l’assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria”,

