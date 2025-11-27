giovedì, 27 Novembre , 25

Ai, Nobile (Agid): “Usarla per applicazioni concrete, offrire servizi per tutti”

(Adnkronos) - ''Lo sforzo che facciamo noi per...

Ai, Billet (Acn): “Primo tema è trasparenza, verso linee guida concordate da Paesi G7”

(Adnkronos) - "Il primo tema è la trasparenza"....

Ornella Vanoni, l’ultima chiamata prima della morte: “Se lo sentiva…”

(Adnkronos) - L'ultima chiamata di Ornella Vanoni prima...

Spina (Mimit): “Fattore di crescita e internazionalizzazione per Pmi”

(Adnkronos) - ''Il Mimit è molto coinvolto nel...
la-soyuz-ms-28-lanciata-verso-la-iss-con-due-russi-e-un-americano
La Soyuz MS-28 lanciata verso la ISS con due russi e un americano

La Soyuz MS-28 lanciata verso la ISS con due russi e un americano

Video NewsLa Soyuz MS-28 lanciata verso la ISS con due russi e un americano
Redazione-web
Di Redazione-web

Decollata dal Cosmodromo di Baikonur in Kazakistan

Milano, 27 nov. (askanews) – Lanciata con successo la navicella spaziale russa Soyuz MS-28 per una missione verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), decollando dal Cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. Il razzo Soyuz 2.1a trasporta un equipaggio di tre persone: il comandante russo Sergei Kud-Sverchkov, alla sua seconda missione, il cosmonauta russo Sergei Mikayev e l’astronauta della NASA Christopher Williams, entrambi al loro primo volo spaziale. Dopo l’attracco, l’equipaggio si unirà a quello della ISS per una permanenza prevista di otto mesi.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.