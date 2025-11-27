la-soyuz-ms-28-lanciata-verso-la-iss-con-due-russi-e-un-americano

Decollata dal Cosmodromo di Baikonur in Kazakistan
Milano, 27 nov. (askanews) – Lanciata con successo la navicella spaziale russa Soyuz MS-28 per una missione verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), decollando dal Cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. Il razzo Soyuz 2.1a trasporta un equipaggio di tre persone: il comandante russo Sergei Kud-Sverchkov, alla sua seconda missione, il cosmonauta russo Sergei Mikayev e l’astronauta della NASA Christopher Williams, entrambi al loro primo volo spaziale. Dopo l’attracco, l’equipaggio si unirà a quello della ISS per una permanenza prevista di otto mesi.