Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha dichiarato lo stato di allerta nel Paese e annunciato il decreto che vieta tutti gli spostamenti per quindici giorni se non per comprovate esigenze. “Le misure che stiamo per adottare sono drastiche e avranno conseguenze”, ha dichiarato il capo del governo in un discorso al Paese. “Siamo preparati per lo stato di allerta. Abbiamo le idee, le politiche chiare e non ci stringeremo la mano per sconfiggere il virus”. E ha aggiunto: “Le misure che stiamo per adottare avranno, purtroppo, conseguenze”

La Spagna segue l’Italia: è il secondo Paese in Europa per numero di contagiati da coronavirus,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Spagna dichiara lo stato di allerta. Vietato ogni spostamento proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento