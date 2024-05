La Spagna set a cielo aperto, Valladolid città del cinema

A Roma serata evento con l’Ente del turismo per festival “La Nueva Ola”

Roma, 16 mag. (askanews) – La Spagna come set a cielo aperto. Sono sempre di più i film internazionali e nazionali, le serie tv, girate nel Paese. Una finestra aperta per conoscere nuove città e paesaggi. L’Ente Spagnolo del Turismo è main partner de “La Nueva Ola”, il festival del cinema spagnolo e latinoamericano giunto alla 17esima edizione, che si è aperto con una serata evento al cinema Barberini di Roma.Protagonista dell’inaugurazione del festival, che andrà avanti fino al 19 maggio, la città di Valladolid. Alla cerimonia erano presenti il sindaco della città Jes s Julio Carnero, l’assessore al turismo Blanca Jiménez Cuadrillero e Juan Manuel Guimeràns, segretario generale di Spain Film Commission. E proprio a Valladolid è ambientato il film che ha aperto la rassegna, “Voy a pasarmelo bien” del regista David Serrano, anche lui presente alla proiezione.Gonzalo Ceballos Watling, direttore dell’Ente spagnolo del Turismo a Roma, ha spiegato: “La Spagna ha un’offerta incredibile, diversa, di posti, di luoghi, di location per il cinema. Siamo un Paese anche, come l’Italia, con una tecnica e un elenco di professionisti importante per il cinema, una Film Commission che permette ai produttori di fare film senza difficoltà. 4,8 milioni di italiani hanno visitato la Spagna nel 2023, questa è una cosa importante e noi pensiamo che ogni italiano di questi 4,8 milioni sono protagonisti del loro film, in Spagna”. E Valladolid è diventata una delle location ideali per il cinema oltre che meta turistica, grazie al suo centro storico, ai paesaggi circostanti, all’enogastronomia, e alla grande offerta culturale, all’interno della quale spicca la Settimana Internazionale del Cinema Seminci, giunta alla 69esima edizione. Blanca Jiménez Cuadrillero, assessore al turismo del comune di Valladolid, ha sottolineato: “Abbiamo una importante Cattedra e studi universitari dedicati al cinema, siamo Città creativa dell’Unesco in questa categoria, e una città piena di grandi registi, di grandi artisti. E siamo soprattutto una città che offre grandi possibilità a qualsiasi produttore o artista del mondo cinematografico che voglia utilizzare le nostre risorse”.