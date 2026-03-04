mercoledì, 4 Marzo , 26

La Spagna smentisce la Casa bianca: nessuna cooperazione militare sull’Iran
La Spagna smentisce la Casa bianca: nessuna cooperazione militare sull’Iran

Redazione-web
By Redazione-web

Roma, 4 mar. (askanews) – Il ministro degli Esteri spagnolo Jose Manuel Albares ha smentito le affermazioni della Casa bianca secondo cui Madrid avrebbe accettato una cooperazione militare con gli Stati uniti nell’attacco all’Iran.

“Nego categoricamente questo”, ha dichiarato Albares in un’intervista all’emittente radiofonica Cadena Ser. “La posizione del governo spagnolo sulla guerra in Medio Oriente e sui bombardamenti dell’Iran, così come sull’uso delle nostre basi, non è cambiata di una virgola”.

