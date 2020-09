La Spagna supera il mezzo milione di contagi da coronavirus

La Spagna supera il mezzo milione di casi di contagi da Covid-19, confermandosi il Paese europeo più colpito. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, che non aggiorna i contagi nel fine settimana, ieri sono stati 498.989 i casi confermati dai test, ma a questa cifra vanno sommati gli oltre 4 mila nuovi contagi segnalati nelle ultime 24 ore da varie autorità locali. In particolare, la Catalogna ha aggiunto 1.481 nuovi positivi e altri otto decessi, mentre il numero di pazienti ospedalizzati è diminuito per il quarto giorno consecutivo. I decessi sono 29.418

Per il terzo giorno,

