Il totale dei decessi per coronavirus in Spagna supera quello della Cina, come era già accaduto nei giorni scorsi per l’Italia. Le fonti ufficiali parlano di altri 738 morti nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 3.434. Quella di oggi è una brusca accelerazione rispetto ai 514 decessi censiti fra lunedì e martedì.

