la-spagna-vuole-vietare-i-social-a-under-16,-sanchez:-basta-far-west

“Cambieremo la legge, chi dirige piattaforme è responsabile”

Dubai, 3 feb. (askanews) – La Spagna ha intenzione di vietare i social network ai minori di 16 anni, sul solco di una tendenza partita dall’Australia e ora sbarcata in Europa, nel tentativo da parte degli Stati di trovare un modo per governare uno spazio definito dal premier spagnolo Pedro Sanchez “un Far West”.L’annuncio è arrivato dal Vertice mondiale dei governi che si tiene negli Emirati Arabi Uniti.”Oggi, i nostri figli sono esposti a uno spazio in cui non avrebbero mai dovuto navigare da soli. Uno spazio di dipendenza, abuso, pornografia, manipolazione, violenza: non lo accetteremo più. Li proteggeremo dal Far West digitale”, ha detto Sanchez, che punta molto sulla responsabilizzazione di chi con quei social ha costruito imperi miliardari.”Cambieremo la legge in Spagna per ritenere i dirigenti delle piattaforme legalmente responsabili di molte violazioni sui loro siti – ha annunciato – trasformeremo la manipolazione degli algoritmi e l’amplificazione di contenuti illegali in un nuovo reato”.”Diffondere odio ha un costo. Un costo legale, ovviamente, un costo finanziario – ha concluso – un costo morale che le piattaforme non possono più permettersi di ignorare”.