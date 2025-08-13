mercoledì, 13 Agosto , 25
La Spezia, donna uccisa a coltellate dall’ex marito: lui aveva divieto avvicinamento

(Adnkronos) – Femminicidio a La Spezia. Ha raggiunto l’ex moglie nella villa di un imprenditore dove lavorava come donna delle pulizie. Poi, forse dopo l’ennesimo litigio, l’ha colpita per tre volte a un fianco con un coltello prima di darsi alla fuga. Inutili i tentativi di rianimazione fatti alla vittima dai sanitari del 118 chiamati da un’altra donna nell’abitazione, anche lei dipendente. E’ successo questa mattina, intorno alle 11, in una villa in via Genova. 

L’uomo, che da un paio di mesi era sottoposto a un divieto di avvicinamento, ha girovagato in zona per un’ora circa per poi presentarsi nella caserma dei carabinieri di Ceparana per costituirsi. Sul posto, insieme ai militari impegnati nelle indagini, il magistrato di turno. Il 57enne, italiano come la ex moglie, 54 anni – con la quale ha due figli grandi – sarà sentito nelle prossime ore.  

