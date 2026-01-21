mercoledì, 21 Gennaio , 26
La Spezia, l’autopsia su Aba conferma un solo colpo mortale

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un solo colpo che ha perforato diversi organi vitali causando il decesso di Youssef Abanoub, detto Aba, il diciottenne spezzino di origini egiziane, morto lo scorso venerdì. A confermarlo è stata l’autopsia effettuata dal direttore dell’istituto di medicina legale Francesco Ventura, che si è dato 60 giorni di tempo per una relazione completa da fornire agli inquirenti.  

A ucciderlo, come noto, è stato il compagno di scuola all’istituto Einaudi-Chiodo di Spezia, Zouhair Atif, 19 anni. Ancora presto, secondo il medico legale, interpellato dall’Adnkronos, per stabilire con certezza se Atif, come ha dichiarato alla gip Marinella Acerbi, volesse colpire Youssef alla gamba, colpendolo al torace in seguito a un presunto movimento del giovane. 

