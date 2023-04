La Spezia regina delle crociere, presto piano per rilancio turismo

Su “Mondo Crociera” tutto sul convegno con il ministro Santanchè

La Spezia, 8 apr. (askanews) – Oltre 700mila passeggeri: sono le previsioni record, che superano i numeri pre pandemia, per il crocierismo a La Spezia nel 2023. Ma si vuole fare sempre di più, investendo in innovazione e digitalizzazione, creando nuove sinergie con tutto il territorio ligure, per rendere l’accoglienza sempre più performante ed internazionale. Se ne è parlato nel corso della conferenza programmatica promossa dal Comune di La Spezia ‘Ripensare il turismo per costruire insieme un futuro”, tenutasi il 1° aprile al Terminal Crociere di largo Fiorillo.

Tutti i contenuti del convegno, cui ha partecipato il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, saranno raccontati nella puntata speciale di Mondo Crociera, il programma ideato e condotto da Floriano Omoboni in onda su Sportitalia lunedì 10 aprile alle 20 e a seguire su Sportoutdoor.tv.

“Ho intenzione di istituire una cabina di Regia presso il mio Ministero per aiutare la città di La Spezia ad essere sempre più forte in termini di turismo – ha dichiarato il Ministro Santanchè- Il trend delle vacanze di Pasqua confermano come questo sia l’anno del sorpasso rispetto ai numeri prepandemici. Le istituzioni devono lavorare in due direzioni: per destagionalizzare il turismo e per formare i lavoratori del settore, pensando a scuole di alta specializzazione”.

Un lavoro di squadra dunque, che vedrà naturalmente il coinvolgimento anche del sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini, promotore del Congegno, cui hanno partecipato anche l’onorevole Gianluca Caramanna, l’assessore al Turismo Maria Grazia Frija, il Country Manager Italia di MSC Crociere Leonardo Massa, la direttrice dI Enit Ivana Jelinic, il presidente dell’ Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva e gli esperti del settore del turismo Anthony La Salandra e Robert Kropfitsch.

L’incontro ha segnato l’avvio di un un processo di partecipazione per l’elaborazione di un Piano che dovrà fornire una cornice unitaria entro cui tutti i Comuni del territorio ligure, istituzioni, associazioni, operatori condividano strategie di lungo termine e obiettivi e linee di intervento di medio termine. Dalle Cinque Terre alla Val di Vara, l’obiettivo è fare sistema e rendere la straordinaria regione della Liguria davvero il Place to Be.

