CATANIA (ITALPRESS) – “Ripartiamo dai programmi e dai progetti avviati in questi anni, con sempre più voglia di rilanciare i nostri luoghi. In un momento non semplice per il comparto turistico e a fronte di una timida riapertura sul fronte degli eventi, siamo ben consapevoli che le Pro Loco possono fornire un contributo di primo piano”. Lo ha affermato Antonino La Spina, subito dopo la rielezione alla guida del comitato siciliano dell’Unpli – Unione Nazionale delle Pro Loco; la Spina è anche presidente nazionale in carica.

La votazione ha confermato Paolo Savatteri (Pro Loco Porto Empedocle) nel ruolo di vicepresidente regionale e disegnato anche la governance che resterà in carica per i prossimi 4 anni,

La Spina confermato alla guida delle Pro Loco siciliane

