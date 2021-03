La SSC Napoli precisa: “Nessun attrito tra Insigne i compagni”

Ieri il finale di gara è stato piuttosto rocambolesco. Napoli e Sassuolo hanno segnato due reti in rapida successione e, com’è naturale che sia, il capitano degli azzurri Lorenzo Insigne non ha preso bene il gol allo scadere del collettivo emiliano. Il Napoli però vuole fare chiarezza in merito alle indiscrezioni odierne che parlano di una frizione tra il 24 e i suoi compagni di squadra. Ecco il Tweet ufficiale della società partenopea:

SSC Napoli: “Nessun attrito tra il Capitano e i compagni”

“In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-Napoli era legato solo al rocambolesco finale di partita”.

